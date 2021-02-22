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Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

22.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da av koruma ve kontrol faaliyetleri devam ediyor

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor.Iğdır’da ekipler yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor.

Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor.
Iğdır’da ekipler yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan çalışmalarda ekipler işi sıkı tutuyor. Kontrollerini yapan ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.
Ekipler, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin devam edeceğini belirtti.

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