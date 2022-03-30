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Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı

30.03.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da av tüfeğiyle vurulan akbaba tedaviye alındı

Iğdır'da av tüfeğiyle yaralanmış halde bulunan kızıl akbaba, tedavi ediliyor.

Tuzluca ilçesinin Iğdır-Kars kara yolunda yaralı halde kızıl akbaba gören bir kişi, yırtıcı kuşu Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne götürdü.

Burada DKMP ekibince yapılan ilk müdahalede, koruma altındaki akbabanın av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi.

Kızıl akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine götürülerek tedaviye alındı.

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