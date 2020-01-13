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  4. Iğdır’da av yasağı başladı

Iğdır’da av yasağı başladı

IĞDIR HABERLERİ  | 13.01.2020 09:32 | Son Güncelleme

Iğdır genelinde 12.01.2020 tarihi itibari ile tüm avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki, kaya sansarı avı sona erdi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı.

Iğdır’da av yasağı başladı

Iğdır genelinde 12.01.2020 tarihi itibari ile tüm avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki, kaya sansarı avı sona erdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu mevzuatı ve 2019-2020 Merkez Av Komisyon kararları doğrultusunda av yasağını başlattı. Yasak ile birlikte yaban hayvanların, üreme, tüy değiştirme ve göç dönemleri göz önüne alındı. Buna göre tüm avlaklarda; kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik, yabani tavşan, ada tavşanı, tilki, kaya sansarı avının sona erdiği duyuruldu. Yasak kapsamına giren hayvanların, avlanması halinde avcılar hakkında idari ve tazminat para cezası uygulanacak.
Avcıların Milli Park alanında avlanması halinde cezanın iki katını ödemek zorunda olacaklar.

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