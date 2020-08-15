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Iğdır’da avcı aday sınavı yapıldı

IĞDIR HABERLERİ  | 15.08.2020 12:04 | Son Güncelleme

Iğdır’da avcılara yönelik olarak düzenlenen avcı eğitim kursu sonrası avcı aday sınavı yapıldı.Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 32 saatlik avcı eğitim kursu düzenlendi.

Iğdır’da avcı aday sınavı yapıldı

Iğdır’da avcılara yönelik olarak düzenlenen avcı eğitim kursu sonrası avcı aday sınavı yapıldı.
Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 32 saatlik avcı eğitim kursu düzenlendi. Düzenlenen kursta kursiyerlere sağlık bilgisi, ilk yardım, av silahlıları ve uygulaması, avcılığın tarihi felsefesi ve özü, av için gerekli bilgiler, avcılıkta ahlaki bilgiler, ekoloji bilgisi ve çevrenin korunması ve yurdumuzda av hayvanları başlıkları gibi konular işlendi. Kurs sonrası avcı eğitim kursu düzenlendi. Sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek.

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