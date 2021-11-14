Iğdır'da Azerbaycan Kültür Evi açıldı

Iğdır'da, Azerbaycan Kültür Evi törenle hizmete açıldı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ile Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneğince yapılan kültür evinin açılışı için tören düzenlendi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, 101 yıl önce Iğdır'ın kurtuluşu için ortaya koyulan birlik ve beraberliğin Karabağ Zaferi'nde de aynı şekilde olduğunu söyledi.

Sarıibrahim, "101 yıl evvel Iğdır'ın kurtuluşunda Türk'ün ortaya koyduğu birlik ve beraberlik, geçen yıl Karabağ Zaferi'nde yine aynı şekilde tezahür etmiştir. Bizler Anadolu coğrafyasında birlikte yaşayan insanlar olarak bu coğrafyanın sahipleri, öz evlatlarıyız. Bu öz evlatlığı, kardeşliği Karabağ Zaferi ile taçlandırdık. Ortaya çıkan bu zaferle inanıyorum ki ekonomik, siyasal ve sosyal zaferlerle, toplumsal birlikteliğimizle Anadolu coğrafyasının, Orta Asya'nın, Türk'ün daha müreffeh olduğu günlere ulaşacağız." dedi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ise Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, tarihin hiçbir devresinde olmadığı kadar yakın ve güçlü olduğunu belirterek, "Bunların mimarları var. O mimarlardan biri Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ikinci mimarı ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'dir. Onların iradesi, azmi ve cesareti sayesinde omuz omuza Karabağ işgalden kurtarıldı." ifadelerini kullandı.

Iğdır Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği Başkanı Ziya Zakir Acar, "Haksız yere işgal edilen Karabağ toprakları 44 günlük bir savaş sonucunda asıl sahiplerine kavuştu. Türkiye ve Azerbaycan, iki kardeş ülke. Birlikte büyük bir başarı elde ettiler. Şuşa Beyannamesi ile bu kardeşliği daha da ileri götürülerek birlik ve beraberliklerini dünyaya duyurdular." şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da "Azerbaycan ve Türkiye yan yana, dimdik durdular. Barışa giden yol Zengezur Koridoru'ndan geçer denildi ve Iğdır'ın konumu çok önemli. Zengezur Koridoru Türkiye ile Türk devletlerini buluşturacak, Iğdır da o devletleri Avrupa ile buluşturacak. Biz her zaman savaşmayacağız. Biz savaşmayı biliriz, bunu gösterdik ama bizim 30-40 yıl evvelki bir pozisyonumuz da yok. Türkiye güçlü bir devlet, Azerbaycan güçlü bir devlet, bunu sahada gösterdik. Gücümüzü bileceğiz ama güç sadece savaşmakla olmuyor, ekonomik olarak da güçleneceğiz." diye konuştu.

MHP Milletvekili Yaşar Karadağ ise şunları kaydetti:

"1918'de dağılan bir imparatorluğun varisleri, Anadolu kan ağlarken, her taraf yakılıp yıkılmışken nasıl Nuri Paşa, Bakü'ye, kardeşlerinin yanına gittiyse emin olun bugün de o 44 günlük savaşta Türkiye Cumhuriyeti tüm yüreğiyle, teknolojisiyle, liderleriyle, halkıyla birlikte Karabağ'daydı, Azerbaycan'ın yanındaydı. İnanıyorum ki bu sonsuza kadar böyle olacak."

Kültür evi, kurdele kesiminin ardından hizmete açıldı.

