Iğdır'da bir aracın yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi

Iğdır'da durdurulan bir aracın yedek lastiğinde uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Suveren Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Iğdır'a gelen bir araçta arama yaptı.

Ekipler, aracın yedek lastiğinin içinde 100 uyuşturucu hap, 17 gram metamfetamin ve 10.8 gram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.



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