Iğdır'da bir takside uzun namlulu silah ele geçirildi

Iğdır'da, takside uzun namlulu silah bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Yaycı köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan takside uzun namlulu silah ile 2 şarjör ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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