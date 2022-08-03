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Iğdır'da bir takside uzun namlulu silah ele geçirildi

03.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da bir takside uzun namlulu silah ele geçirildi

Iğdır'da bir takside uzun namlulu silah ele geçirildi

Iğdır'da, takside uzun namlulu silah bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah ticaretini önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında, Yaycı köyü bölgesinde yapılan yol kontrolünde durdurulan takside uzun namlulu silah ile 2 şarjör ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır'da bir takside uzun namlulu silah ele geçirildi

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Gözaltı Iğdır jandarma operasyon

Iğdır Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
03:18
Sabah
04:58
Öğle
12:15
İkindi
16:07
Akşam
19:22
Yatsı
20:55
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

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