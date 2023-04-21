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Iğdır’da buruk bayram namazı

21.04.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müslümanlar için bin aydan daha kıymetli olan Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayram namazı coşkusu deprem nedeniyle buruk yaşandı.

Iğdır’da buruk bayram namazı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte ilk bayram namazı da bugün Iğdır’da kılındı. Iğdır’daki camilerde bir araya gelen cemaat, saatler 05.50’yi gösterdiğinde namaza durdu.

Iğdır Merkez camiinde bir araya gelen ve yoğun kalabalığın olduğu camide vatandaşlar Bayram namazını kıldıktan sonra Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde meydana gelen depremden dolayı buruk bir bayramlaşma yaptı.

Depremde ölenler için dua ettiklerini belirten Hamit Keser; “Ramazan Bayramının herkese huzur, mutluluk ve sıhhat getirmesini diliyorum. Cenabı Allah depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize gani gani rahmet etsin. Ramazan ayı buruk geçiyor. İnşallah daha iyi günler, daha iyi bir zaman gelir” dedi.

Ramazan ayını geride bırakırken depremden dolayı buruk bir bayram yaşadığını belirten Engin Kaplan ise; “Ramazan Bayramı geldi. Ramazan Bayramının ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı bu sene biraz buruk geçiyor. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimiz var. Ülkemiz yasta. Allah ölenlere rahmet etsin. Kalanlara Allah sabır versin. Ülkemize hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu.

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Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
03:40
Sabah
05:11
Öğle
12:08
İkindi
15:52
Akşam
18:54
Yatsı
20:20

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