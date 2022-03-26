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Iğdır'da çadırında keklik bulunan göçere 6 bin 200 lira ceza kesildi

26.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da çadırında keklik bulunan göçere 6 bin 200 lira ceza kesildi

Iğdır'da çadırında canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen kınalı keklik ele geçirilen göçere 6 bin 200 lira ceza kesildi.

Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekibi, göçer olarak hayvancılık yapan kişinin çadırında arama yaptı.

Aramada canlı mühre olarak kullanıldığı belirlenen kınalı keklik ile kafes ele geçirildi.

Ekiplerce, göçere Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 5 bin 200 lira idari, 1000 lira tazminat olmak üzere 6 bin 200 lira ceza kesildi.

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Ceza Iğdır

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