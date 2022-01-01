YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı

Iğdır'da çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı

01.01.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da çaldıkları araçla kaza yapanların hırsızlık anları kameraya yansıdı

Iğdır'da, çaldıkları araçla kaçarken kaza yapan hırsızlar karanlıktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan Alihan Karadağ, 53 AAV 377 plakalı aracını evinin önüne park ederek kıyafetini değiştirmek üzere evine gitti. Döndüğünde aracının yerinde olmadığını fark eden Karadağ, otomobilinin çalındığını anlayınca durumu polise bildirdi.

İhbar üzere gelen ekipler, aracın yerini tespit ederek hırsızların yakalanması için peşine düştü.

Polislerden kaçan hırsızlar, araçla kaza yaptıktan sonra karanlıktan faydalanarak olay yerinden kaçtı. Kaza sonucu araçta maddi hasar meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 3 şüpheli araç etrafında bir süre dolaştıktan sonra aracı çalarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Ekiplerin, şüphelileri yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Nadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyorNadir görülen step kertenkelesi Doğu Anadolu'nun zorlu coğrafyasında yaşıyor
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 1 Ocak Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:18
Öğle
12:12
İkindi
14:35
Akşam
16:56
Yatsı
18:21

Iğdır Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cumartesi

Lokman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Aralik
Tuzluca Sağlık Eczanesi
Tuzluca
Lokman Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Aralik
Tuzluca Sağlık Eczanesi
Tuzluca
Tümünü Göster
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.