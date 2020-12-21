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Iğdır’da “Çat Kapı” korana virüs denetimi

IĞDIR HABERLERİ  | 21.12.2020 11:50 | Son Güncelleme

Iğdır Valiliğine bağlı Mahalle Denetim Ekipleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslı vaka olarak evde gözlem altında tutulan vatandaşları düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor.Iğdır’da korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması için çalışmalar devam ediyor.

Iğdır Valiliğine bağlı Mahalle Denetim Ekipleri korona virüs salgını tedbirleri kapsamında pozitif veya temaslı vaka olarak evde gözlem altında tutulan vatandaşları düzenli olarak kontrol etmeye devam ediyor.
Iğdır’da korona virüs salgını ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması için çalışmalar devam ediyor. Devam eden çalışmalar kapsamında oluşturulan ’Mahalle Denetim Ekipleri’ evlerinde izolasyonda bulunan korana virüs tanılı ya da temaslı vatandaşları kontrol etti. Yetkililer, vatandaşları karantina süresi boyunca evden dışarı çıkmamaları için uyardı. Ayrıca ekipler, vatandaşlara ihtiyaçları olup olmadığını sorarak herhangi bir rahatsızlıkları veya ihtiyaçları olması durumunda devletin bütün birimlerinden destek alabileceklerini vatandaşlara ilettiler.

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