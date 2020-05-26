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Iğdır’da da sokak ve caddeler boş kaldı

IĞDIR HABERLERİ  | 26.05.2020 20:42 | Son Güncelleme

Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına saatler kaldı.

Iğdır’da da sokak ve caddeler boş kaldı

Iğdır’da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak ve caddeler boş kaldı.
Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 81 ilde arefe günü başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasına saatler kaldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bayramın son günü olan bu gece saat 00.00’da sona erecek. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da da sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı sokak ve caddeler boş kaldı. Iğdır’ın en kalabalık bölgeleri olan Vali Yolu, Belediye Meydanı ile Cumhuriyet Caddesi boş kaldı. Sokak ve caddelerde yalnızca güvenlik güçleri ile temizlik işçilerinin olduğu görüldü.

Iğdır’da da sokak ve caddeler boş kaldı

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Iğdır Namaz Vakitleri 26 Mayıs Salı

İmsak
02:44
Sabah
04:33
Öğle
12:06
İkindi
16:02
Akşam
19:28
Yatsı
21:09

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