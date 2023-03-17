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Iğdır'da depremzedeler için kermes düzenlendi

17.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev kadınları, işletmeciler ve kurumların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, depremzedelere bağışlanacak.

Iğdır'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için kermes düzenlendi.

Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Belediye Meydanı'nda depremzedeler yararına "Umut Kermesi" organize edildi.

Vali Vekili Abdulkadir Şahin, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim'in eşi Hatice Sarıibrahim'in katılımıyla kermesin açılışı yapıldı.

Kentteki ev kadınları, işletmeciler ve kurumların ürünlerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, depremzedelere bağışlanacak.

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