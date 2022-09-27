YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri "çevreye duyarlı" büyüyor

Iğdır'da doğa kampı yapan ilkokul öğrencileri "çevreye duyarlı" büyüyor

27.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüşü Kulübünün projesi kapsamında öğretmenleri eşliğinde doğaya götürülen öğrenciler, çadır kampı, doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yapıyor - Kulüp başkanı Murat Akay: - "İlerleyen günlerde yapacağımız birçok aktivitenin içerisinde de çocuklarımıza temel kampçılık, doğa yürüyüşü gibi eğitimler vereceğiz"

BÜLENT MAVZER - Iğdır'da doğada kamp yapan ilkokul öğrencileri, çevre duyarlılığı da ediniyor.

Iğdır Kamp ve Doğa Yürüyüşü Kulübü, ilkokul öğrencilerini doğayla tanıştırıp farkındalık oluşturmak amacıyla "Çöpünüzü Değil Ayak İzinizi Bırakın" projesini hayata geçirdi.

Bu kapsamda kentteki ilkokul öğrencilerini doğayla buluşturmaya başlayan kulüp üyeleri, farklı okullarda eğitim gören çocuklarla öğretmenleri eşliğinde tatil günlerinde kırsala gidiyor.

Doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, çevredeki çöpleri topladıktan sonra çadır kampı kurup çeşitli oyunlar oynuyor.

Projeyle, çocukların örgün eğitimlerinin yanında çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri amaçlanıyor.

- "Doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz"

Kulüp başkanı Murat Akay, AA muhabirine, doğanın temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık yaratmak ve bu konuda çocukları eğitmek istediklerini söyledi.

Projenin öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Akay, "Kırsal alanlarda güzel yerleri keşfedip çocuklarımızı bu alanlarda doğayla buluşturuyoruz. İlerleyen günlerde yapacağımız birçok aktivitenin içerisinde de çocuklarımıza temel kampçılık, doğa yürüyüşü gibi eğitimler vereceğiz." dedi.

Kampa katılan Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu öğretmenlerinden Özkan Oğan ise çocuklarla doğada kamp yapma fırsatı bulduklarını anlattı.

Doğaya çöpleri değil ayak izlerini bırakmak istediklerini belirten Oğan, "Çocuklarımız hem doğanın önemini kavradı hem de şehirden biraz da olsa uzaklaşmayı ve nefes almayı öğrendi. Ayrıca eğitim ve öğretimin sadece dört duvar arasında, okulda değil de farklı yerlerde, doğada da olabileceğini kavratmaya çalıştık." diye konuştu.

Öğrencilerden Hilal Beyza Uyanık da etkinlikte çok eğlendiklerini dile getirerek, "Kamp kurduk, çadır kurmayı, ateş yakmayı öğrendik, çeşitli etkinliklerle vakit geçirdik. Bence eğitim sadece dört duvar arasında değil dışarılarda da olmalı, bu da bizim için çok iyi bir tecrübe oldu." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyorIğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan sponsorluk açıklaması:
Bağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildiBağcılar'da oğlu tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Iğdır kamp çevre doğa

Iğdır Namaz Vakitleri 28 Eylül Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:50
Öğle
12:00
İkindi
15:20
Akşam
18:00
Yatsı
19:17
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Arayıp da bulamadığınız ödem atıcı çay tarifi

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Binlerce yıl önce ilaç olarak kullanılıyordu... Faydaları unutuldu

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Metrelerce arkasından koştu! Yakalayınca öldüresiye dövdü

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Adeta viagra, cinsel hayatı coşturuyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.