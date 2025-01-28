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Iğdır'da doğa sporlarının yapılacağı "Spor Vadisi" kuruluyor

AA AA
28.01.2025 11:49
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Iğdır'da Valilik öncülüğünde Spor Vadisi kurulması için İl Özel İdaresi tarafından çalışmalara başlandı.

Ağrı Dağı manzaralı ovada Spor Vadisi oluşturulması için İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri çalışma yürütüyor.

Dağcılık, off-road, trekking, hayking, bisiklet, dağ bisikleti, atlı gezi, izcilik, kano ve uçurtma şenliği gibi birçok doğa sporunun yapılabileceği vadinin, İran gibi komşu ülkelerin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'ne hizmet vermesi amaçlanıyor.

Parkuların ve kamp alanlarının oluşturduğu vadinin, bölgenin doğa sporları merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

"İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Iğdır Off Road Kulübü Başkanı Sadık Polat, AA muhabirine, Iğdır Valiliğince Spor Vadisi alanı oluşturulması amacıyla çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Off Road Kulübü olarak rota belirlemek için alanda bulunduklarını ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Karadeniz Mahalli Off Road Kupası Iğdır'da yapıldı. Bu yıl ikincisini yine Iğdır'da ve bu alanda yapmayı planlıyoruz. Bu spor vadisi Karakoyunlu ilçesi ile Melekli beldesinin arasındaki alndan başlayıp Korhan Yaylası'na, oradan Cehennem Vadisi'ne ve Küçük Ağrı Dağı ile Büyük Ağrı Dağı arasındaki alana kadar devam eden bir parkurdan oluşuyor. Şimdi Iğdır İl Özel İdaresinin iş makineleri çalışması sürdürüyor. Bu proje bitiminde bu alanda bisiklet başta olmak üzere off road, trekking, hayking, bisiklet, dağ bisikleti, römorklu gezi, atlı gezi, izcilik, kano ve uçurtma şenliği gibi faaliyetlerin yapılacağı spor alanı olacak."

Polat, bu büyük projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Vali Ercan Turan'a teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Iğdır Doğu Anadolu Bölgesi

Iğdır Namaz Vakitleri 28 Ocak Salı

İmsak
05:42
Sabah
07:09
Öğle
12:22
İkindi
15:01
Akşam
17:25
Yatsı
18:46
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