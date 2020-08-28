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Iğdır’da doğalgaz boru hattında patlama: 4 yaralı

IĞDIR HABERLERİ  | 28.08.2020 22:11 | Son Güncelleme

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yapım çalışmaları esnasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi, olayda 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde Karakuyu köyü yakınlarında devam eden yol yapım çalışmaları esnasında, iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi.

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda yapım çalışmaları esnasında doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi, olayda 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır-Doğubayazıt karayolu üzerinde Karakuyu köyü yakınlarında devam eden yol yapım çalışmaları esnasında, iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle etrafı toz bulutu kaplarken, 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, Jandarma çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Erdal Koca, Fırat Bozkuş, Mehmet İmirge ve Mehmet Kaçar isimli vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, boru hattında meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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