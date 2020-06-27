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Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacak

IĞDIR HABERLERİ  | 27.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin Iğdır merkez ile Iğdır Tuzluca ilçesinde olacağı belirtildi.

Iğdır’da elektrik kesintisi yapılacak

Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması için elektrik kesintisi yapılacağı belirtildi.
Iğdır Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin Iğdır merkez ile Iğdır Tuzluca ilçesinde olacağı belirtildi. Iğdır İli Merkez İlçesinde yapılacak 3.Şahıs çalışmasından dolayı 29.06.2020 tarihi ve 09:00 - 16:00 saatleri arasında kısmi enerji kesintisi yapılıp Karaağaç, Özgür mahallesine elektrik verilmeyecek. Aynı şekilde Iğdır Tuzluca İlçesinde yapılacak 3.Şahıs çalışmasından dolayı 30.06.2020 tarihi ve 09:00 - 16:00 saatleri arasında yine kısmi enerji kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden Cumhuriyet Mahallesinin etkileneceği öğrenildi.

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