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Iğdır’da Ermenilerin katlettiği şehitler dualarla anıldı

İHA İHA
25.04.2024 12:26
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Iğdır Merkeze bağlı Hakmehmet köyünde 1919 yılında Ermeniler tarafından katledilen şehitler anıldı.

Iğdır’da Ermenilerin katlettiği şehitler dualarla anıldı

Iğdır’ın Hakmehmet köyünde 105 yıl önce Ermeniler tarafından katledilip toplu mezara konulan 83 şehidin torunları, yaklaşık bir asır önce yaşanan katliamın acısını halen yüreklerinde taşıyor. Türkiye´nin Ermenistan sınırındaki Iğdır´da, 1919 yılında Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalan Hakmehmet köyü sakinlerinin torunları, onlarca yıl önce yaşanan soykırımı unutamıyor. En son 1999 yılındaki kazı çalışmalarında, Ermeni çetelerince katledilerek toplu mezarlara doldurulan 83 kişinin cesetlerine ulaşıldığı Hakmehmet köyünde yaşayanlar, aile büyüklerinin o gün uğradıkları katliamın acısıyla hayatlarını sürdürüyor.

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Iğdır Azerbaycan Evi Derneği tarafından Hakmehmet köyüne yapılan ziyarette şehitler haftası nedeniyle Hakmehmet köyü şehitleri için Fatihalar okunarak şehitler anıldı. Köyde bulunan ve 1999 yılında yapılan kazı sonucunda ortaya çıkarılan toplu mezardan 51 (köylülülerin ifadesine göre 83 ) kişinin cesedi çıkarılarak yapılan anıt mezarı ziyaret eden vatandaşlar burada Fatiha okuyarak dua ettiler.

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