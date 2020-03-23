Iğdır’da HDP’li Halfeli Belediyesine kayyum atandı

Iğdır’ın HDP’li Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa görevden alındı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla Iğdır’ın HDP’li Halfeli Beldesi Belediye Başkanı Hasan Safa gözaltına alınarak, yerine Karakoyun İlçe Kaymakamı Lütfullah Göktaş atandı. Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle bugün akşam saatlerinde görevinden alınan HDP’li Halfeli Belediye Başkanı Hasan Safa, jandarma tarafından gözaltına alınırken, güvenlik güçleri belediye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kayyum olarak atanan Karakoyun Kaymakamı Lütfullah Göktaş, belediyeye gelerek bir süre kaldıktan sonra belediyeden ayrıldı.



