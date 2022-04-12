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Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu

12.04.2022 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da iki kişi kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu

Iğdır'ın Halfeli beldesinde iki kişi, kırsal arazide silahla öldürülmüş olarak bulundu.

Yunusemre Mahallesi'nde yaşayan Yaşar Karadağ ile Kemal Araslı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Arama çalışması başlatan ekipler, belde kırsalındaki Yaşar Karadağ'a ait tarım arazisinde silahla vurulmuş iki erkek cesedi buldu.

Yapılan kimlik kontrolünde cesetlerin Karadağ ile Araslı'ya ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesi yaptığı bölgede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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