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Iğdır’da ıslah edilen meralar tarıma kazandırılıyor

IĞDIR HABERLERİ  | 19.09.2020 09:48 | Son Güncelleme

Iğdır’da çorak arazide yer alan meralar çok yıllık kiralama yöntemi ile ıslah ediliyor.Iğdır Karakoyunlu ilçesinde ıslah amaçlı olarak 2012 yılında çok yıllık olarak kiralanan meralar meyvesini verdi.

Iğdır’da ıslah edilen meralar tarıma kazandırılıyor

Iğdır’da çorak arazide yer alan meralar çok yıllık kiralama yöntemi ile ıslah ediliyor.
Iğdır Karakoyunlu ilçesinde ıslah amaçlı olarak 2012 yılında çok yıllık olarak kiralanan meralar meyvesini verdi. Islah edilen mera alanlarında üreticiler tarafından kaba ot ihtiyacı karşılanıyor. Mera kiralaması yapan işletme sahibi Sabri Şıktaş, "Tamamen öz kaynaklarımızla bu çalışmaları yaptık. Bütün ekonomik zorluklara rağmen vermiş olduğumuz emeği arkamızda bırakamadık ve devam ettirmekteyiz. Güneş enerjisi sistemini kurarak en azından elektrik masrafını azaltmayı düşünüyoruz. Desteklerinizle inşallah bu sistemi kurmayı başaracağız" dedi.
Iğdır’da son yıllarda tamamen taşlık ve verimi yok denecek durumda olan, araziler ekilebilir ve verimli hale getirilerek milli ekonomiye katkı sağlanıyor.

Iğdır’da ıslah edilen meralar tarıma kazandırılıyor

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