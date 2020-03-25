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Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 64 bin 624 lira ceza

IĞDIR HABERLERİ  | 25.03.2020 20:21 | Son Güncelleme

Iğdır'da kaçak keklik avcılarına 64 bin 624 lira ceza

Iğdır'da milli park içinde kaçak keklik avlayanlara 64 bin 624 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda gerçekleştirdikleri av koruma faaliyetlerinde bir grup avcının kaçak şekilde avlandığını tespit etti.

DKMP ekibi ile Taşburun Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan baskında, mühre kekliğiyle tuzak kurarak avlanan 7 kaçak avcı yakalandı.

Aramalarda, 4'ü mühre olmak üzere 35 keklik ile 5 kafes ele geçirildi.

Kaçak avcılara 64 bin 624 lira ceza verilirken kafeslere el konuldu.

Ele geçirilen keklikler, veteriner kontrolünün ardından doğal ortamlarına salındı.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Koruma Iğdır Kaçak av keklik avı

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