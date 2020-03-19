YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’da kaçak sigara tütünü operasyonu: 5 gözaltı

Iğdır’da kaçak sigara tütünü operasyonu: 5 gözaltı

IĞDIR HABERLERİ  | 19.03.2020 12:56 | Son Güncelleme

Iğdır’da bir çiftlik evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 268 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu İlçesi Taşburun Köyünde bulunan bir çiftlik evinde kaçak elektronik sigara tütünü bulunduğu tespiti üzerine operasyon düzenledi.

Iğdır’da bir çiftlik evinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 268 bin TL olan kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakoyunlu İlçesi Taşburun Köyünde bulunan bir çiftlik evinde kaçak elektronik sigara tütünü bulunduğu tespiti üzerine operasyon düzenledi. Çiftlik evi ve 2 araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 268 bin TL olan 10 bin 480 paket kaçak elektronik sigara tütünü ile bin 175 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Şüpheli 5 şahıs gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
İstifa etmişti! İşte ilk açıklamaİstifa etmişti! İşte ilk açıklama

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Araban’da sade 18 Mart töreni

Araban’da sade 18 Mart töreni

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Diyarbakır’da özel okul uzaktan eğitime başladı

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Iğdır Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:17
İkindi
15:40
Akşam
18:21
Yatsı
19:40

İlginizi Çekebilir

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Gürbulak Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

Gökyüzünde görülen ışık paniğe neden oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.