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Iğdır’da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

IĞDIR HABERLERİ  | 22.07.2020 13:56 | Son Güncelleme

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 7 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakoyunlu İlçesi Kerimbeyli Köyünde yürütülen çalışma sonucu bir evde “kaçak elektronik sigara tütünü” bulunduğu tespit edildi.

Iğdır’da kaçakçılık operasyonu: 1 gözaltı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu 7 bin 500 paket elektronik sigara tütünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karakoyunlu İlçesi Kerimbeyli Köyünde yürütülen çalışma sonucu bir evde “kaçak elektronik sigara tütünü” bulunduğu tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 185 bin TL olan 7 bin 500 paket kaçak elektronik sigara tütünü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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