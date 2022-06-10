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Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

10.06.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Iğdır'daki kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sigara ve alkollü içki kaçakçılığı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmada, 10 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanıp Tuzluca Adliyesi'ne sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 284 bin 200 makaron, 4 bin 12 paket gümrük kaçağı sigara, 75 kilogram kaçak tütün, 53 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ve 78 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

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