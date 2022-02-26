YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

26.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da kara yolu kenarında 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi

Iğdır'da kara yolu kenarındaki arazide taşların arasına gizlenmiş 2 kilo 648 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik Iğdır-Doğubayazıt kara yolunda çalışma yaptı.

Dedektör köpek destekli yol kenarındaki taşlık alanda yapılan aramada, sırt çantası içerisinde 2 kilo 648 gram eroin bulundu.

Uyuşturucuyu bölgede saklayan şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da boşandığı eşini öldürdüğü iddia edilen kişiye müebbet hapis cezası verildiIğdır'da boşandığı eşini öldürdüğü iddia edilen kişiye müebbet hapis cezası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katıldı
Kuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdiKuşadası'nda yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 26 Şubat Cumartesi

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
12:22
İkindi
15:27
Akşam
17:58
Yatsı
19:16
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkekler...”

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı!

Yaptığı hata hayatının en iyi tercihini yapmasını sağladı!

“Zaman yolcusuyum” dedi! Üçüncü Dünya Savaşı’na işaret etti

“Zaman yolcusuyum” dedi! Üçüncü Dünya Savaşı’na işaret etti

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.