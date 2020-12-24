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Iğdır’da karla mücadele çalışması

IĞDIR HABERLERİ  | 24.12.2020 10:34 | Son Güncelleme

Iğdır’da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 12 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Iğdır’da karla mücadele çalışması

Iğdır’da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipiden dolayı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.
Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 12 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. İl genelinde yağan kar yağışının ardından oluşturulan 3 ayrı ekiple kapanan köy yolarını açma çalışması başladı. Iğdır’ın yüksek kesimlerinde bulunan yerleşim alanlarında karla mücadele çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Iğdır İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde 12 köy yolu kapanmıştır. 3 ayrı ekiple köy yollarında karla mücadele çalışması başlamıştır. Ayrıca, Aralık ilçesi sınır karakol yollarında da karla mücadele çalışması yapılarak, kapanan yollar ulaşıma açılmıştır” denildi.

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