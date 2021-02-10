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Iğdır’da kesimhanelerde denetim yapıldı

10.02.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Iğdır’da kesimhanelerde denetim yapıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri kesimhanelerde denetim yaptı.İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı denetim ekipleri kentte faaliyet gösteren kesimhaneleri denetledi.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı sağlık ekipleri kesimhanelerde denetim yaptı.
İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı denetim ekipleri kentte faaliyet gösteren kesimhaneleri denetledi. Gerçekleştirilen denetimlerde kesimhaneler ve yapılan işlemler yerinde incelendi.
Denetimlerde sağlık ve hijyen kurallarının çok önemli olduğuna değinilen yazılı açıklamada, “Pandemi dolayısı ile uymamız gereken kurallara daha çok dikkat etmemiz lazım, halkımızın sağlığı açısından kesimhanelerimizin temizliği, sağlıklı etin vatandaşımızın sofrasına kadar temiz ve hijyen halde gitmesini sağlamak bizlerin görevidir. Bunu da yapmak için aralıksız olarak kontrol ve denetim yapmaktayız” denildi.

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