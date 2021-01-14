YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

Iğdır’da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

14.01.2021 16:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Iğdır’da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk aşı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerine uygulanmıştı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan CoronaVac aşısı için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun acil kullanım onayı vermesinin ardından ilk aşı dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyelerine uygulanmıştı. Acil kullanım onayı verilmesinin ardından CoronaVac aşısı, ülke genelinde olduğu gibi Iğdır’da da uygulanmaya başlandı.
Iğdır Devlet Hastanesi sağlık çalışanları, hastanede oluşturulan aşı odasında ilk aşılarını oldu. Sağlık Bakanlığından alınan randevu saatinde CoronaVac aşısını Iğdır Devlet Hastanesi doktor ve sağlık personelleri vuruldu. Iğdır Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının randevu saatine göre aşı çalışması yapıldığı ilk gününde doktorlarda aşı heyecanı yaşandı.
Ülkeye ve Iğdır’a hayırlı olması temennisinde bulunan Iğdır Devlet Hastanesi sağlık personeli Ayşe Gölçek, “Aşının gelmesi çok iyi oldu. Biz sağlıkçılar gerçekten çok sevindik. İnşallah başarıya da ulaşacağız. Bu hastalığı hep beraber yeneceğiz” dedi.

Iğdır’da korona virüs aşısı sağlık çalışanlarına uygulandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak Şeyma sınırları aştı! Bu kez yarı çıplak
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

Iğdır Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
05:48
Sabah
07:17
Öğle
12:18
İkindi
14:47
Akşam
17:09
Yatsı
18:32
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Başkan Demirdöğen, Iğdır’da DAP tarafından desteklenen yatırımları inceledi

Başkan Demirdöğen, Iğdır’da DAP tarafından desteklenen yatırımları inceledi

Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor

Iğdır’da bozuk parke taşları onarılıyor

Iğdır’da kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı

Iğdır’da kar ve buz ile mücadele toplantısı yapıldı

Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor

Ağrı Dağı'nın eteğinde dokunan halılar Japon evlerini süslüyor

Yaşlı çiftin nikahı 45 yıl sonra kıyıldı

Yaşlı çiftin nikahı 45 yıl sonra kıyıldı

Iğdır’da bütün okullarda istiklal marşı okundu

Iğdır’da bütün okullarda istiklal marşı okundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.