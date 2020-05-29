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Iğdır’da kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur etkili oldu

IĞDIR HABERLERİ  | 29.05.2020 23:41 | Son Güncelleme

Iğdır’da başlayan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur gün boyu hayatı olumsuz etkiledi.İl genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Iğdır’da kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur etkili oldu

Iğdır’da başlayan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur gün boyu hayatı olumsuz etkiledi.

İl genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok yerde su birikintileri oluşurken, rögar kapaklarından taşkınlar meydana geldi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve direklerin devrilmesi konusunda uyarırken, kuvvetli fırtınanın etkisini sürdüreceği ve vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Iğdır’da kuvvetli rüzgar, fırtına ve yağmur etkili oldu

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Akşam
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