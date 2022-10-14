Iğdır'da leş kargasının kara çaylağa saldırısı kameraya yansıdı

Iğdır'da bir leş kargasının kendisinden çok daha büyük olan kara çaylağa saldırı anı kameraya yansıdı.

Kuş çeşitliğiyle bilinen ve 340 türün kayıt altına alındığı Iğdır'da, yerli ve göçmen birçok kuş türü yaşıyor.

Bölgede yaşayan ve sıkça görülebilen leş kargası (Corvus corone), yuvasını ve arkadaşlarını savunmasıyla bilinen kuş türlerinden birisi.

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlara yakın bölgelerde de yaşayan leş kargasının, yaşam alanına yaklaşan bir kara çaylağa (Milvus migrans) saldırısı kameraya yansıdı.

Leş kargasının yaşam alanına giren, yuvası, yavruları ve besini için tehdit oluşturan kara çaylağı arkasından takip edip üstünde uçarak savuşturma anı AA ekibince görüntülendi.

