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Iğdır'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

21.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da minibüs ile kamyonetin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Iğdır'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Ömer E. yönetimindeki 09 DJ 581 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi'nde seyir halindeyken Fesih S. idaresindeki 76 AAK 870 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı, kamyonet ise bir evin bahçesine girdi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra Rana K, Eyüp K, Metehan A, Goncagül K, Selma A, Bedirhan A, İsmet A, Fatih B, Okan Ç, Bayram A. ve Muhammet S. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Iğdır

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