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Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

IĞDIR HABERLERİ  | 10.03.2020 17:50 | Son Güncelleme

Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken bir kişi, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Karakoyunlu ilçesinde bulunan bir bankadan para çeken Yakup Tutka, arkasından yaklaşan motosikletteki 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletli saldırganlar kaçarken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolü sonucu Tutka’nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Tutka’nın cenazesi Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken güvenlik güçleri güvenlik kameralarından motosikletle kaçan 2 zanlının yakalanması çalışma başlattı.

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Iğdır’da motosikletli saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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