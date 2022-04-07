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Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

07.04.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

Iğdır'da düzenlenen sahte para operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya sahte para sürenlerin yakalanmasına yönelik çalışmada, kentte yaşayan bir kişinin Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden sahte para temin edip Iğdır'da piyasaya sürmek üzere olduğunu tespit etti.

Ekiplerce yapılan takip sonucu şüpheli, beraberindeki 663 adet 100 liralık sahte banknotu satmak üzereyken gözaltına alındı. Ekiplerin araştırması sonucu bu kişiye yardım ettiği belirlenen başka bir şüpheli de yakalandı.

Sahte banknotlara el konuldu.

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