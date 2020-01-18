YURTHABER
  4. Iğdır’da "Şapka" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi

Iğdır’da "Şapka" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi

IĞDIR HABERLERİ  | 18.01.2020 13:16 | Son Güncelleme

Iğdır’da sahnelenen "Şapka" adlı tiyatro gösterisi Iğdırlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda sahnelenen "Şapka" tiyatro gösterisi, herhangi bir ülkede askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işledi.

Iğdır’da "Şapka" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi

Iğdır’da sahnelenen "Şapka" adlı tiyatro gösterisi Iğdırlı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.
Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda sahnelenen "Şapka" tiyatro gösterisi, herhangi bir ülkede askerlik kavramındaki şekilcilik eleştirisiyle sistem eleştirisini grotesk bir anlatımla işledi. Görmezden geldiğimiz küçük detayların hayatımıza olan etkileri oyunda komik bir şekilde ele alındı.
Oyunu zevkle izlediklerini ve çok beğendiklerini ifade eden vatandaşlar, gösteriyi düzenleyenlere teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!İnternetten sipariş verdi, bakın ne geldi!
Iğdır’da, 51 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdiIğdır’da, 51 bin öğrenci yarı yıl tatiline girdi
Uyuşturucu değerlendirme toplantısı yapıldıUyuşturucu değerlendirme toplantısı yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Iğdır Namaz Vakitleri 18 Ocak Cumartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:16
Öğle
12:19
İkindi
14:50
Akşam
17:12
Yatsı
18:35

İlginizi Çekebilir

Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Iğdır’da Tarihi Eser Kaçakçılığı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.