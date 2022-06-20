Iğdır'da sıcaklardan etkilenen atmaca tedavi altına alındı

Iğdır'da sıcak havadan etkilenip bitkin düşen atmaca, tedavi altına alındı.

Kente bağlı Halfeli beldesinde yaşayan vatandaşlar, bir tarlanın ortasında hareketsiz duran kuşu görünce durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Alana gelen görevliler, atmacayı alarak DKMP Müdürlüğüne götürüp tedavi altına aldı.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte, atmacanın sıcaklardan etkilendiği, aç ve susuz kaldığı belirlendi.

Atmaca, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.



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