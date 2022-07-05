YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

05.07.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavrularına müdahale edildi.

Bayraktutan köyündeki kırsal arazide 2 kerkenez yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kerkenez yavrularının yuvalarını uçmak için terk ettiklerini ve sıcak havadan bitkin düştüklerini belirledi.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte sıcaklardan etkilenip hareketsiz kalan kerkenez yavruları, DKMP ekibince tedaviye alındı.

Su ve yiyecek takviyesi yapılan kuşlar sağlıklarına kavuşunca yuvalarına bırakılacak.

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da çocuk cinayeti ile 38 farklı suçtan aranan zanlı tutuklandıIğdır'da çocuk cinayeti ile 38 farklı suçtan aranan zanlı tutuklandı
"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:"Yerler kirlenmesin" diye ayakkabılarını çıkartıp mağazaya giren çiftçi o anları anlattı:
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandıŞanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Iğdır

Iğdır Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
02:40
Sabah
04:34
Öğle
12:13
İkindi
16:10
Akşam
19:43
Yatsı
21:28
Iğdır ECZANELER
Iğdır ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Bunca yıldır çok yanlış yapmışız: Sedef, egzama, saç dökülmesi...

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Umursanmayınca sorun çıkarabilir! Hatta ölümcül bile olabilir!

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Kendi ölümünü böyle yazmış! Günlüğünde kan donduran satırlar...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Üvey babası, öz babasının yadigârını kabul etmeyince...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.