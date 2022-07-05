Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı

Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavrularına müdahale edildi.

Bayraktutan köyündeki kırsal arazide 2 kerkenez yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen DKMP ekibi, kerkenez yavrularının yuvalarını uçmak için terk ettiklerini ve sıcak havadan bitkin düştüklerini belirledi.

Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte sıcaklardan etkilenip hareketsiz kalan kerkenez yavruları, DKMP ekibince tedaviye alındı.

Su ve yiyecek takviyesi yapılan kuşlar sağlıklarına kavuşunca yuvalarına bırakılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz