Iğdır'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Iğdır'da kaçak sigara ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik kent merkezi ve Tuzluca ilçesinde başlattıkları çalışmada, 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yurda yasa dışı yollarla getirildikleri belirlenen sigaraları satışa sundukları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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