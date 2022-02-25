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Iğdır'da sokakta başıboş bulunan 9 pitbull barınağa teslim edildi

25.02.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da sokakta başıboş bulunan 9 pitbull barınağa teslim edildi

Iğdır'da sokakta başıboş bulunan 9 pitbull, barınakta koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince (HAYDİ), yasaklı ırklardan olan köpeklerin tespiti için çalışma yapıldı.

HAYDİ ekibince yürütülen çalışmalarla tehlike arz eden hayvanlardan olan, sahipsiz 9 pitbull bulundu.

Köpekler, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

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