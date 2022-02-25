Iğdır'da sokakta başıboş bulunan 9 pitbull barınağa teslim edildi

Iğdır'da sokakta başıboş bulunan 9 pitbull, barınakta koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince (HAYDİ), yasaklı ırklardan olan köpeklerin tespiti için çalışma yapıldı.

HAYDİ ekibince yürütülen çalışmalarla tehlike arz eden hayvanlardan olan, sahipsiz 9 pitbull bulundu.

Köpekler, Iğdır Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.



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