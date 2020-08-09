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Iğdır’da son dördün Ay, leylek yuvası ve Ulu Camii üzerinde güzel görüntüler oluşturdu

IĞDIR HABERLERİ  | 09.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Ay’ın Dünya’dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evre olan son dördün Ay, leylek yuvası ve Ulu Camii üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.Dünya’dan 384 bin 400 kilometre uzakta olan Ay, dört evresinden biri olan son dördün evresi Iğdır’da görüntülendi.

Ay’ın Dünya’dan sol yarısının aydınlık gözüktüğü evre olan son dördün Ay, leylek yuvası ve Ulu Camii üzerinde güzel görüntüler oluşturdu.
Dünya’dan 384 bin 400 kilometre uzakta olan Ay, dört evresinden biri olan son dördün evresi Iğdır’da görüntülendi. Çıplak gözle görüntülenen Ay’ın son dördün evresi Iğdır Valilik binası üzerinde yer alan ve Iğdır’ın simgesi olan leylek yuvaları ile Iğdır Ulu Camii minareleri arasında muhteşem bir görüntü oluşturdu. Güneş ile dünya arasında yer aldığı konuma göre hilal, dolunay, ilk ve son dördün gibi evreleri olan Ay’ın son dördün evresi fotoğrafçılar tarafından da görüntülendi. Son dördün evresinde Ay’ın Dünya’dan görülen yüzünün sol kısmı aydınlanır. Bu evrede Ay, yarım daire biçimde görülür. Periyodik olarak meydana gelen Ay’ın farklı evrelerinin görünmesi bir doğa olay olup düzenli olarak 29 gün 12 saatte bir tekrar eder.

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Iğdır Namaz Vakitleri 9 Ağustos Pazar

İmsak
03:26
Sabah
05:03
Öğle
12:14
İkindi
16:04
Akşam
19:16
Yatsı
20:46

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