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Iğdır’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda altın ele geçirildi

27.11.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Iğdır genelinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda; 231 adet altın sikke, 1 adet pürmüz düzeneği, 1 adet altın eritme kabı, 1 adet el dedektörü, 1 adet mihenk taşı, 1 adet hassas terazi, 4 adet 20 mililitre altın ayar suyu, 1 kilo 381 gram nitrik asit, 1 kilo 44 gram beyaz renkli toz, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet 9 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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