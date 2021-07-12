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Iğdır'da tarıma kazandırılan çorak topraklarda ilk hasat yapıldı

12.07.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da tarıma kazandırılan çorak topraklarda ilk hasat yapıldı

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan ve tarıma kazandırılan 1500 dönümlük çorak araziye ekilen buğday hasat edildi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Kanlıca mevkisinde çorak olması sebebiyle uzun yıllardır tarım yapılamayan arazilerin ekonomiye kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Tuzluca Belediyesinin sürdürdüğü çalışma sonucunda 1500 dönümlük alana buğday ekildi.

Kaymakam Salih Çiğdem, Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu ve çiftçilerin katılımıyla bu arazide buğday hasadı gerçekleştirildi.

Tuzluca Belediye Başkanı Türkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin tarıma kazandırılması amacıyla sürdürülen çalışmaların başarılı sonuç verdiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl deneme amaçlı 500 dönüm yer ektik. Bu yıl 1500 dönüm yere tamamen buğday ektik, iklim kurak geçmesine rağmen çok güzel verim elde ettik. Bu projeyle amacımız, vatandaşlarımızı tarıma teşvik etmek ve kullanılmayan, atıl durumdaki arazileri tekrar tarıma kazandırmaktır." dedi.

Kaymakam Çiğdem ve Belediye Başkanı Türkan, biçerdöver kullanarak tarıma kazandırılan alanda ilk hasadı başlattı.

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