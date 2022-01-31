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Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

31.01.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

Iğdır'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki Samanpazarı civarında husumetli Y.A. ile M.Ö. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

Ağır yaralanan M.Ö, çevredekilerin yardımıyla ticari taksiyle kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Saldırının ardından kaçan Y.A, Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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