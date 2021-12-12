Iğdır'da üniversite öğrencileri sokak hayvanlarını unutmadı

Iğdır'da eğitim gören üniversite öğrencileri, başlattıkları gönüllülük projesiyle sokak hayvanlarının yaşam alanlarına yem bıraktı.

Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) kalan öğrenciler, bölgede etkili olan kış şartlarından dolayı sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için proje geliştirdi.

Bu kapsamda harçlıklarını biriktiren öğrenciler, KYK Müdürlüğünün de desteğiyle aldıkları mamaları sokaklardaki hayvanların yoğun bulunduğu noktalara bıraktı.

Öğrencilerden Büşra Mizan, etkinliği sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.



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