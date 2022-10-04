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Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

04.10.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yapan 2 zanlı tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde ürettikleri ve sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile 5 mermi ele geçirildi.

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Iğdır uyuşturucu operasyonu jandarma

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