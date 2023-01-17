Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kent merkezine bağlı Suveren köyünde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir araçta farklı tür ve miktarda uyuşturucu madde, kullanma aparatları ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

