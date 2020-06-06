YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Iğdır
  4. Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi yakalandı

Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi yakalandı

IĞDIR HABERLERİ  | 06.06.2020 10:48 | Son Güncelleme

Iğdır ve diğer illerde yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 7 kişi yakalandı.Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı.

Iğdır’da uyuşturucu tacirlerine geçit yok: 7 kişi yakalandı

Iğdır ve diğer illerde yapılan uyuşturucu operasyonunda toplam 7 kişi yakalandı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında operasyon yapıldı. Iğdır ve diğer illerde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Iğdır’da 5 diğer illerde ise 2 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli şahısların evlerinde yapılana aramada; 26,35 gram metamfetamin maddesi, 101,33 gram toz esrar maddesi, 2,63 gram eroin maddesi, 0,79 gram Afyon sakızı maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği kartuşu, 93 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3 kişi tutuklanırken 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Şap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldıŞap hastalığı paniği! 'Canlı Hayvan Borsası' kapatıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Sarıyer'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Tatvan’dan bir daire karantinaya alındı

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

Adana'da otomobil tır dorsesine çarptı: 2 ölü

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te eşine şiddet uygulayan kişi tutuklandı

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Çeşme’de mavi bayrağı göndere çekip hizmete başladılar

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Demirtaş: “Virüsle olan mücadelemiz bitmedi”

Iğdır Namaz Vakitleri 6 Haziran Cumartesi

İmsak
02:35
Sabah
04:29
Öğle
12:08
İkindi
16:05
Akşam
19:36
Yatsı
21:21

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

HDP Iğdır il başkanlığından basın açıklaması

HDP Iğdır il başkanlığından basın açıklaması

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Iğdır giriş ve çıkışlarında ’koronavirüs’ denetimi

Iğdır giriş ve çıkışlarında ’koronavirüs’ denetimi

Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

Doğu Anadolu'yu esir aldı! Ulaşımda kar engeli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.