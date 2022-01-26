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Iğdır'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

26.01.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Iğdır'da çetin kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP), İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için karla kaplı Ağrı Dağı ile Pamuk Dağı eteklerine 200 kilogram et ile 100 kilogram buğday bıraktı.

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