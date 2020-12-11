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Iğdır'da yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

IĞDIR HABERLERİ  | 11.12.2020 16:59 | Son Güncelleme

Iğdır'da yaralı bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

Iğdır'da yaralı bulunan kara akbaba, rehabilitasyon merkezinde tedavi altına alındı.

Tuzluca ilçesinde çalışan Orman İşletme Müdürlüğü ekibi, kırsal alanda bir akbabayı yaralı buldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğüne ihbarda bulunulması üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralı kara akbabayı aldı.

Kara akbaba, Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Koruma Kurtarma Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine gönderildi.

Soyu tükenme riski altında olan ve bölgede nadir rastlanan kuş türlerinden olan kara akbabanın vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan yaraların tedavisine başlandığı bildirildi.

Kara akbabanın soğuk hava koşullarından etkilenerek düşüp yaralanmış olabileceği belirtildi.

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