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Iğdır'da yıldırım isabet eden kişi öldü

15.07.2021 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Iğdır'da yıldırım isabet eden kişi öldü

Iğdır'da üzerine yıldırım düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan köyü yakınlarında çiftçilik yapan Nebi Kaderli, Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımındaki yaylada bulunan hayvanlarını kontrol etmek için bölgeye gitti.

İki gündür devam eden sağanaktan hayvanlarının etkilenip etkilenmediğine bakan Kaderli'ye bu esnada yıldırım isabet etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Kaderli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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