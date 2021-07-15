Iğdır'da yıldırım isabet eden kişi öldü

Iğdır'da üzerine yıldırım düşen çiftçi hayatını kaybetti.

Aralık ilçesine bağlı Yenidoğan köyü yakınlarında çiftçilik yapan Nebi Kaderli, Ağrı Dağı'nın 2 bin rakımındaki yaylada bulunan hayvanlarını kontrol etmek için bölgeye gitti.

İki gündür devam eden sağanaktan hayvanlarının etkilenip etkilenmediğine bakan Kaderli'ye bu esnada yıldırım isabet etti.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Kaderli, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz